Kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon

25.10.2019 15:36

Kayseri'de bir kargo aracında 6 ton 280 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde narkotik köpeklerin de katılımıyla bir kargo aracında yapılan aramada 6 ton 280 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Kargoların ait olduğu değerlendirilen 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA