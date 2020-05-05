Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı

Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
05.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:33

KAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinden pastırma, sucuk ve mantı, koronavirüs salgınıyla birlikte artık müşterilerin adreslerine kargo ile ulaşıyor.

 

KAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinden pastırma, sucuk ve mantı, koronavirüs salgınıyla birlikte artık müşterilerin adreslerine kargo ile ulaşıyor. Esnaf Mustafa Tokluman, kargo ile satışların yüzde 90 üzerinde arttığını söyledi.Dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar siparişlerini sanal ortamdan gerçekleştiriyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar Kayseri'ye özgü lezzet pastırma, sucuk ve mantı almak için kargo ile sipariş yolunu seçti. Esnaf ise, internet siteleri ve telefon üzerinden aldıkları siparişleri müşterileri için hazırlıyor. Hazırlanan pastırma, sucuk ve mantılar kargo ile gönderiliyor.'GÖNDERİLERİMİZDE YÜZDE 90 CİVARINDA ARTIŞ OLDU'30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından vatandaşların alışverişlerini internetten yaptığını bildirdi. İnternetle birlikte müşterileri ile ağırlıklı olarak telefonla irtibat kurduklarını söyleyen Tokluman, Biz de onlara kargo yapıyoruz. Yerelde çok ciddi bir satışımız olmamakla beraber kargo isteyen müşterilerimize paketlerimizi hazırlıyoruz. Virüs nedeniyle kargo ile gönderilerimizde yüzde 90 civarında bir artış oldu. Haliyle insanlar ciddi bir eğilim göstermeye başladılar. Bu da bize yansıdı ve insanlar gerek internetten gerek telefonla bize ulaşarak kargo istiyorlar. Kargo hazırlanış aşamasında biz müşterilerimizin cep telefon numaralarını istiyoruz. Onlara fotoğraflarını gönderiyoruz. Onlar beğenirlerse biz kargolarını hazırlıyoruz dedi.'KARGOLARA YETİŞEMİYORUZ'

13 yıldır pastırma ve sucuk işi ile uğraşan Mansur Kücü ise koronavirüsün ilk başladığı dönemlerde büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti Virüs nedeniyle işlerimiz epey düştü. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra insanlar artık evden çıkmamaya ve internet üzerinden alışverişe başladılar. Bu da bizim işlerimize yansıdı. Şuan işlerimiz yüzde 90 artmış durumda. Kargolara yetişemiyoruz. Yoğun talep var ve kargolarımızı sipariş verildiği gün yoğunluktan dolayı hemen çıkaramıyoruz. 1 veya 2 gün gecikmeli kargolarımızı müşterilerimize gönderiyoruz. Ağırlıklı olarak pastırma alıyorlar. Müşterilerimizin kargo siparişlerini özenle ve bozulmayacak şekilde vakumluyoruz.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var Haberler
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama 'isim-şehir' oynayarak gideriyor
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Ebru Gündeş Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 12:49:28. #1.15#
title