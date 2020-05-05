Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı

Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttıKAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinden pastırma, sucuk ve mantı, koronavirüs salgınıyla birlikte artık müşterilerin adreslerine kargo ile ulaşıyor.

Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı

KAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinden pastırma, sucuk ve mantı, koronavirüs salgınıyla birlikte artık müşterilerin adreslerine kargo ile ulaşıyor. Esnaf Mustafa Tokluman, kargo ile satışların yüzde 90 üzerinde arttığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar siparişlerini sanal ortamdan gerçekleştiriyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar Kayseri'ye özgü lezzet pastırma, sucuk ve mantı almak için kargo ile sipariş yolunu seçti. Esnaf ise, internet siteleri ve telefon üzerinden aldıkları siparişleri müşterileri için hazırlıyor. Hazırlanan pastırma, sucuk ve mantılar kargo ile gönderiliyor.

'GÖNDERİLERİMİZDE YÜZDE 90 CİVARINDA ARTIŞ OLDU'

30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından vatandaşların alışverişlerini internetten yaptığını bildirdi. İnternetle birlikte müşterileri ile ağırlıklı olarak telefonla irtibat kurduklarını söyleyen Tokluman, Biz de onlara kargo yapıyoruz. Yerelde çok ciddi bir satışımız olmamakla beraber kargo isteyen müşterilerimize paketlerimizi hazırlıyoruz. Virüs nedeniyle kargo ile gönderilerimizde yüzde 90 civarında bir artış oldu. Haliyle insanlar ciddi bir eğilim göstermeye başladılar. Bu da bize yansıdı ve insanlar gerek internetten gerek telefonla bize ulaşarak kargo istiyorlar. Kargo hazırlanış aşamasında biz müşterilerimizin cep telefon numaralarını istiyoruz. Onlara fotoğraflarını gönderiyoruz. Onlar beğenirlerse biz kargolarını hazırlıyoruz dedi.

'KARGOLARA YETİŞEMİYORUZ'

13 yıldır pastırma ve sucuk işi ile uğraşan Mansur Kücü ise koronavirüsün ilk başladığı dönemlerde büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti Virüs nedeniyle işlerimiz epey düştü. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra insanlar artık evden çıkmamaya ve internet üzerinden alışverişe başladılar. Bu da bizim işlerimize yansıdı. Şuan işlerimiz yüzde 90 artmış durumda. Kargolara yetişemiyoruz. Yoğun talep var ve kargolarımızı sipariş verildiği gün yoğunluktan dolayı hemen çıkaramıyoruz. 1 veya 2 gün gecikmeli kargolarımızı müşterilerimize gönderiyoruz. Ağırlıklı olarak pastırma alıyorlar. Müşterilerimizin kargo siparişlerini özenle ve bozulmayacak şekilde vakumluyoruz.

Kaynak: DHA