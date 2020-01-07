Kargoyla kaçak cep telefonu sevkiyatına polis engeli
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Kargoyla kaçak cep telefonu sevkiyatına polis engeli

Adana'da kargo ile gönderilen 40 bin lira değerindeki 151 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

07.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:47
Kargoyla kaçak cep telefonu sevkiyatına polis engeli

'da kargo ile gönderilen 40 bin lira değerindeki 151 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir kargo şirketine K.A. adına gönderilen kolide kaçak cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. hemen kargo şubesine baskın yaparak koliye el koydu. Polis koliyi açtığında içinden 40 bin lira değerinde 151 cep telefonu çıktı. Polis konuyla ilgili K.A. ve M.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonlarına ise el konularak emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
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