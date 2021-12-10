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Kargoyla gönderilen tansiyon aletinden uyuşturucu çıktı

Kargoyla gönderilen tansiyon aletinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri, kargo ile gönderilen tansiyon aleti içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri, kargo ile gönderilen tansiyon aleti içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi, ilçede ikamet eden S.Ö. isimli şahsa kargo ile uyuşturucu madde geleceği yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek, şahsı takibe aldı. Şüpheli S.Ö., kargoyu teslim aldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Kargo kutusunu inceleyen ve kutuda bulunan tansiyon aletini söken narkotik ekibi, tansiyon aletinin içerisine gizlenmiş 2 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli S.O., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kargoyla gönderilen tansiyon aletinden uyuşturucu çıktı

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