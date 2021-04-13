Kargoyla gönderilen şanzımandan 3,9 kilo metamfetamin çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kargoyla gönderilen şanzımandan 3,9 kilo metamfetamin çıktı

Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel
Kargoyla gönderilen şanzımandan 3,9 kilo metamfetamin çıktı

MERSİN'de, 3,9 kilogram metamfetamin gizlenen şanzıman kargosunu teslim alan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

MERSİN'de, 3,9 kilogram metamfetamin gizlenen şanzıman kargosunu teslim alan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki kargo şubesine, kargoyu almaya giden şüphelileri takibe aldı. Ekipler, kargoyla gönderilen şanzımanı teslim alan şüphelileri gözaltına aldı. Paketi açılan şanzımanda 3,9 kilogram metamfetamin ele geçirildi. M.A., F.D. ve A.Y.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRFALI

 


Kargoyla gönderilen şanzımandan 3,9 kilo metamfetamin çıktı
Kargoyla gönderilen şanzımandan 3,9 kilo metamfetamin çıktı
Kargoyla gönderilen şanzımandan 3,9 kilo metamfetamin çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kargoyla gönderilen şanzımandan 3,9 kilo metamfetamin çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:01:55. #1.15#
title