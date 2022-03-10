Kargoyla gönderilen kaçak ürünler ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kargoyla gönderilen kaçak ürünler ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kargoyla gönderilen kaçak ürünler ele geçirildi

Burdur'da kargoyla gönderilen kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kargoyla gönderilen kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphelenilen kargo paketleri incelendi. 10 çuvalın içinde 247 kilogram kıyılmış tütün, 257 bin sigara filtresi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyete işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title