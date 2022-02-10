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Kargoyla gönderilen 29 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kargoyla gönderilen 29 bin makaron ele geçirildi

Burdur'da kargoyla gönderilen 29 bin adet kaçak makaronlar polis tarafından ele geçirildi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kargoyla gönderilen 29 bin adet kaçak makaronlar polis tarafından ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde kargo yoluyla gönderilen 3 kolide inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde 29 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. E.K. ve M.K. ise yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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