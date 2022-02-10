Kargoyla gönderilen 29 bin makaron ele geçirildi

BURDUR (İHA) - Burdur'da kargoyla gönderilen 29 bin adet kaçak makaronlar polis tarafından ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde kargo yoluyla gönderilen 3 kolide inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde 29 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. E.K. ve M.K. ise yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa