Kargoyla getirilen 600 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Kargoyla getirilen 600 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kargoyla getirilen 600 bin kaçak makaron ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de kargo aracılığıyla başka bir şehirden 600 bin adet kaçak makaron getiren 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de kargo aracılığıyla başka bir şehirden 600 bin adet kaçak makaron getiren 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Alpu ilçesinde oturan F.A. ve E.A.'nın kargo aracılığıyla başka bir şehirden kaçak sigara getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kargo şirketine ait araç, Ağapınar Mahallesi yakınlarında durduruldu. Savcının da katıldığı aramada, şüpheliler F.A. ve E.A. adına gelen kargo kutularında 600 bin makaron olarak bilinen kaçak ve bandrolsüz filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Savcılık talimatıyla kargo gönderisi sahipleri F.A. ve E.A. hakkında adli soruşturma başlatıldı.


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