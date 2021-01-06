Kargolar kaça kadar açık? PTT, Aras, Yurtiçi, kadar açık? 2021 Kargo çalışma saatleri

Pandemi tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetlerin sınırlandırılması, 2021 kargo çalışma saatlerinin araştırılmasına sebep oluyor. Alışveriş yapanlar ya da kargo ile paket göndermek isteyen vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, kargolar kaça kadar açık? PTT, Aras, Yurtiçi, kadar açık?

Ülkemizde PTT, Yurtiçi, MNG, TNT, Sürat, UPS, TNT gibi pek çok kargo firması hizmet veriyor. Bu kargo firmaları hafta içi ve hafta sonları belirli saat aralıklarında çalışmaktadır. Cumartesi günleri öğlene kadar hizmet veren kargo firmaları, Pazar günleri kapalıdır. İşte kargo çalışma saatleri…

KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

PTT KAÇA KADAR AÇIK, KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KAÇA KADAR AÇIK, KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KAÇA KADAR AÇIK, KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KAÇA KADAR AÇIK, KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

ARAS KAÇA KADAR AÇIK, KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KAÇA KADAR AÇIK, KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.