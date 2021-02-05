Kargolar hafta sonu çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kargolar hafta sonu çalışıyor mu sorusu, sipariş verecek ya da gönderilerini gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çalışma izni bulunan meslek grupları arasında yer alan kargo firmaları, hafta sonu hizmet verme politikasına sahip olmaları halinde kargo gönderimlerinde bulunabilecek. Peki, kargolar hafta sonu çalışıyor mu?

Kargolar hafta sonu, cumartesi ve pazar günü çalışıp çalışmadığı ile gündemde yer alıyor. Kargo bekleyen kişilerin gündeminde yer alan kargolar hafta sonu çalışıyor mu sorusu, firmaların çalışma prensiplerine göre değişkenlik gösteriyor. Peki, kargolar hafta sonu çalışıyor mu? İşte, cumartesi ve pazar günleri için kargoların çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler

KARGOLAR HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri normal şartlar altında cumartesi günleri hizmet vermektedir. Dolayısıyla sipariş verilen platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici olmaktadır.

Ancak son dönemlerde bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları dolayısıyla pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek.