Kargolar Cumartesi çalışıyor mu? Kargolar kaça kadar açık?
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Kargolar Cumartesi çalışıyor mu? Kargolar kaça kadar açık?

Kargolar Cumartesi çalışıyor mu? Kargolar kaça kadar açık?
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Tam kapanmanın ardından gelen kademeli normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında kargoların hafta sonları açık olup, olmadığı ve çalışma saatleri yer aldı. Peki Kargolar Cumartesi, Pazar çalışıyor mu? Kargolar kaça kadar açık? İşte Kargoların çalışma saatleri...

Pandemi süresince çok sık kullandığımız internet üzerinden alışveriş artık herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Bu noktada siparişlerin gelmesini sağlayan kargo şirketleri büyük bir önem taşımakta. Kargolara gelen talep giderek artarken, en çok merak edilen konular kargoların çalışma saatleri ve kargoların hafta sonu çalışıp, çalışmadığı oldu. Kargo şirketlerinin çalışma saatleri ve hafta sonu çalışıp, çalışmadıkları hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı genelgeye göre kargo şirketleri hafta sonu uygulanan yasaktan muaftır.

– Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

– Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

– Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.

Bu durumda kargo firmaları hafta sonu dağıtım yapabilir.

KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Kargo çalışma saatleri şirketlerin kendi çalışma saatlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Bunun haricinde kargo şirketlerinin açılış ve kapanış saatleri şu şekildedir;

Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saatleri

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Aras Kargo açılış ve kapanış saatleri

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Sürat Kargo açılış ve kapanış saatleri

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

UPS Kargo açılış ve kapanış saatleri

09.00 - 18.00 saatleri arasında açık ve dağıtım yapmaktadır.

MNG Kargo açılış ve kapanış saatleri

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

PTT Kargo açılış ve kapanış saatleri

Hafta içleri 08.30 - 12.30 ve 13.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri08.30 - 12.30'a kadar hizmet vermektedir.

Pazar günleri kapalıdır.

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