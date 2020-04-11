Kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri yasakta çalışacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlerimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Belirli meslek gruplarına muafiyet tanındı. Peki kargo şirketleri sokaağ çıkma yasağında çalışıyor mu?

İç İşleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehirimizde ve Zonnguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haftasonu iki gün sürecek yasakta insanların sokağa çıkması kısıtlandı ve sadece belirli meslek grupları çalışacak. Herkesin merak ettiği soru kago şirketleri çalışacak mı oldu. Soruların yanıtlarınızı sizler için yazdık. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU? ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Açılış Saati: 08.00 Kapanış Saati: 18.00 Hafta sonu(Cumartesi) 08.00- 14.00 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Açılış Saati: 08.30 Kapanış Saati:18.00 Hafta sonu (Cumartesi) 08.30- 15.30 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Açılış Saati: 08.30 Kapanış Saati: 17.00 Hafta sonu: PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermemektedir. YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Açılış Saati: 09.00 Kapanış Saati: 18.00 Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-18.00 SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Batı İlleri AçılışKapanış Saati: 09.00 -18.30 Doğu İlleri Açılış Kapanış Saati: 08.30 - 18.00 Hafta sonu (Cumartesi): 08.30 - 14.00