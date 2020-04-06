Kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri çalışacak mı? Şehir dışı yasağına kargo şirketleri dahil mi? Kargo ulaşımı yasağa takılıyor mu? Koronavirüs! Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük şehirlerimize araç giriş ve çıkışları yasaklandı. Peki kargo şirketleri bu yasaktan etkileniyor mu? Kargo şirketleri yasak kapsamında mı? Detaylar haberimizde.

Corona virüs tüm dünyada insanlığını etkilediği gibi sosyal ve ekonomik hayatı da olumsuz etkilemekte. Özellikle devlet bu kapsamda önleyici tedbirler almaya başladılar. Devletimiz son olarak büyük şehirlerimize araç giriş ve çıkışını yasakladı. Ülkede kargo taşımacılığı önemli bir yer tutuyor. Peki kargo şirketleri bu durumda etkilendi mi? Kargo ulaşımı durdu mu? KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU? Devletimizin adlığı şehirlere giriş ve çıkış tedbirleri kargo şirketlerini kapsamamaktadır. Kargo şirketleri halka hizmet vermeye devam edecekler.