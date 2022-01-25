25 Ocak Salı günü ülke genelinde pek çok yerde kar yağışı nedeniyle zorlu şartlar meydana geldi. Peki, Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? Kargolar tatil mi? İşte, detaylar…

Kar yağışı nedeniyle birçok bökede olağanüstü koşullar yaşanırken vatandaşlar kargolar açık mı merak etti. Peki, Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? Kargolar tatil mi?

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?

kargo şirketleri ile iletişme geçerek anlık mesai durumlarını öğrenebilirsiniz.

MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30

UPS Kargo:444 00 66 hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99

Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52

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