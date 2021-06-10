Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti

Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kargo şirketine baskın düzenleyen polis kaçak parfüm, matkap ve ağaç kesme motoru ele geçirdi.

Samsun'da bir kargo şirketine baskın düzenleyen polis kaçak parfüm, matkap ve ağaç kesme motoru ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada Atakum ilçesinde bulunan bir kargo şubesine kaçak emtialar geleceğini tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda T.T. ve E.S. adına gelen kargoda paketinden 120 adet kaçak parfüm,1 adet kaçak matkap ve 1 adet kaçak ağaç kesme motoru ele geçirdi. T.T. ve E.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Seren Serengil
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 11:04:38. #1.13#

title