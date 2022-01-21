Kargoda fiyat indirimleri e-ticareti hareketlendirdi

Geçtiğimiz yılı yatırımla kapatan GKN Kargo'nun Ocak ayındaki teslimatları, 2022 için konulan günlük 1 milyon kargo teslimi hedefine yıl dolmadan ulaşacağı sinyali verdi.

E-ticaret ve perakende sektörlerinde yılın ilk indirimleriyle başlayan hareketlilik kargo taşımacılığına da yansıdı. Perakende sektörünün önde gelen markalarıyla çalışan GKN Kargo'nun Ocak ayındaki teslimatları, 2022 için konulan günlük 1 milyon kargo teslimi hedefine yıl dolmadan ulaşacağını gösteriyor.

GKN Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, e-ticaret ve perakende pazarındaki hareketlilikte, Kasım ve Aralık boyunca sürdürülen indirim kampanyalarının etkili olduğunu belirterek, Ocak ayında da yüzde 30'a varan oranlardaki indirimlerin lojistik sektörünün büyümesine katkı sunduğunu söyledi.

Covid-19 pandemisinin etkisiyle 2020 ve 2021'de lojistik sektörünün hayati rol üstlendiğini dile getiren Akyürek, şöyle devam etti: "Türkiye'de lojistik sektörü, gayri safi yurtiçi hasılanın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sektör 2022'ye de yükselişle başladı. Yükseliş eğiliminde insanların alışverişlerini e-ticaret siteleri üzerinden yapmaya alışmasının etkili olduğu kesin. Bunun yanı sıra perakende sektörünün yılın ilk ayında yaptığı indirimler de sektörün yıla ivmeyle başlamasını sağladı. GNK Kargo olarak hareketlenen perakende ve e-ticaret sektörleri sayesinde yeni yıla umutla girdiğimizi söyleyebiliriz. 2022 hedefimizi günlük 1 milyon kargo teslimi olarak belirledik. Ocak ayı içerisinde ortalama 3 milyon adet kargo teslimi gerçekleştirdik. Buradan yola çıkarak hedefimize yıl dolmadan ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Hedefimize ulaşmak için de yeni aktarma merkezleri açmayı, şube sayısını ve acente sayısını artırmayı planlıyoruz."

"İnsana yatırım yapmanın önemine inanıyoruz"

Akyürek, yatırımlara ilişkin şunları söyledi: "GKN Kargo olarak sektöre 1.5 yılda 150 milyon TL yatırım yaptık. Dağıtım ve teslimat sektörünün gelişimi için proje ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dijital yatırımlarımızın yanı sıra istihdama da önemli katkı sunuyoruz. Ocak ayında 780 arkadaşımız daha ekibimize dahil oldu. 2022 için belirlediğimiz 3 bin kişiye istihdam sağlama hedefimize de adım adım yaklaşıyoruz. İnsana yatırım yapmanın önemine inanıyoruz. Hizmet kalitemizi artırmak için çalışanlarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı bu yıl hayata geçireceğimiz Kargo Akademi ile sağlayacağız." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri