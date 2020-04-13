SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı - Ekonomi
Aslan Kut, Türkiye, Ekonomi

Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı

Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "evde kal" çağrıları ve sokağa çıkma yasağının ardından elektronik eşyaların kargo paketlerindeki payının azaldığını, ev eşyaları ve gıda maddelerinin öne...

13.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:04
Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı

Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "evde kal" çağrıları ve sokağa çıkma yasağının ardından elektronik eşyaların kargo paketlerindeki payının azaldığını, ev eşyaları ve gıda maddelerinin öne çıktığını söyledi.

Kut, video konferans yöntemiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, canları pahasına görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere hayatın devamını sağlayan bütün çalışanlara minnet borçlu olduklarını belirtti.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının çok yerinde bir karar olduğunu ifade eden Kut, "Bizler hayatın devamı için insanlara ihtiyaçlarını ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Sektörün kamu hizmeti sunduğuna değinen Kut, "Kargo çalışanları milyonlarca insanla ilişki içinde olduklarından şirket yöneticileri çok hassas davrandı. Şubelerimiz her gün birkaç sefer dezenfekte ediliyor. Bütün araçlar, aktarma merkezleri buna dahil. Şu ana kadar sektörde pozitif vaka duymadık." diye konuştu.

Kargo paketlerini de dezenfekte ettiklerini vurgulayan Kut, bu süreçte sağlıkçıların hayatın devamını sağlarken kargo ve posta şirketlerinin de hayatın devamı için gerekli ürünleri taşıdığını kaydetti.

Elektronik mesajla kargo teslimi

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının çok iyi çalıştığına değinen Kut, bakanlıkların kargo sektörüyle de sürekli temas halinde olduğunu bildirdi.

İlk günden itibaren sektör olarak bütün tedbirleri aldıklarını ifade eden Kut, şöyle konuştu:

"Gerekli dezenfektan, maske ve hijyen malzemelerini temin ettik. Hiçbir kargo şubesine 3 kişiden fazla müşteri alınmıyor. BTK'den bir ricamız oldu. Sosyal izolasyonu etkili hale getirmek için kargo ve kurye şirketleri, Türkiye çapında her gün 7,5 milyon adrese hizmet sunuyor. Islak imza alma ve kimlik tespiti konusunda bu dönem için muafiyet istedik. Bu da kabul edildi. Kargosunu teslim alan müşteriye ıslak imza vermeden kimlik tespiti sorulmadan sadece elektronik mesajla kargoları teslim ediliyor."

Sektörün son dönemde taşıdığı kargoların yapısının da değiştiğine işaret eden Kut, şöyle devam etti:

"Şirketten şirkete olan kargolar çok ciddi şekilde azaldı. Şirketlerden şahıslara olan kargolar hemen hemen geçmişteki seviyesini koruyor. Ürün yelpazesinde değişiklik var. Elektronik üründen daha çok ev eşyaları, gıdalar ve benzeri ürünler hareket etmeye başladı."

"Sektör mücbir sebep kapsamına alınsın"

İdari izinli sayılanlarla birlikte binlerce çalışanın iş ortamından çekildiğini, bu nedenle yeni istihdam sağladıklarını ifade eden Kut, "Bu sektörün de mücbir sebep kapsamına alınması çok önem arz ediyor. SGK, KDV gibi ödemelerin ötelenmesini talep ediyoruz." dedi.

Salgın sürecinde lojistik sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığına değinen Kut, sektör olarak serbest rekabet ortamının sağlanmasını talep ettiklerini ifade etti.

Kut, halen sektörde yaklaşık 110 bin kişinin istihdam edildiğini, PTT çalışanları da eklendiğinde bunun 150 bine ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi Ekonomi
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi
Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı Ekonomi
Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Simge Sağın İrem Derici Şeyma Subaşı Kim Kardashian
Spor Falcao Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:12:00. #1.14#
title