Kargo yoluyla uyuşturucuya 2 gözaltı
02.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:45
UŞAK'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kente kargo yoluyla uyuşturucu hap getirdiği belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.
UŞAK'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kente kargo yoluyla uyuşturucu hap getirdiği belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak'a 2 kişinin kargo yoluyla uyuşturucu getireceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, kargonun Uşak'a gelmesinin ardından, teslim almaya gelen 2 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Yapılan kontrolde kargo paketinde 4 bin 214 uyuşturucu hap ele geçirdi. 2 şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA