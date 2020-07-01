Kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı
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Kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı Kargoyu almaya gelen şüpheli kıskıvrak yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmada, ilçeye kargo yoluyla bin 120 adet uyuşturucu hap sevkiyatı yapan şüpheli, kargoyu almak için geldiği...

01.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:38

Kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Kargoyu almaya gelen şüpheli kıskıvrak yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmada, ilçeye kargo yoluyla bin 120 adet uyuşturucu hap sevkiyatı yapan şüpheli, kargoyu almak için geldiği şubede yakalandı.

Olay, 29 Haziran Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan kargo aracılığıyla Manavgat'a uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaşan Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargo şubesine giderek paketi kontrol etti.

Paketi arayan ekipler, bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Kargo paketini almak için şubeye gelen şüpheli U.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kargo yoluyla uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Kaynak: İHA

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