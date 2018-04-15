Kargo ve Posta Çalışanlarına Adres Müjdesi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde adreslerin bulunabilmesi amacıyla amacıyla tüm mahalle, cadde ve sokaklara isim tabelası asılıyor. Yeni uygulama ile sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra kargo ve posta çalışanlarının da adresleri kolay bulabilmesi sağlanacak.

Nurdağı ilçesinde özellikle ilçe dışından gelen insanların adres bulmakta zorluk çektiği mahalle, cadde ve sokaklar, olmayan tabelaları nedeniyle ayrıca kargo ve posta çalışanları ile sağlık, itfaiye ve polis ekipleri için eziyete dönüşüyordu. Nurdağı Belediyesi tarafından alınan kararla, tüm mahalle, cadde ve sokaklara, isimlerin yer aldığı tabelaların asılmasına başlandı. Mevcutta bulunan ve eskiyen tabelalar yenileri ile değiştirilirken, bazı mahallelerin ise yeni isimleri tabelalarda yer aldı. Daha önceden şehitlerin ismi verilen ve eskimemiş tabelalara ise dokunulmadı.

Nurdağı Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numarataj sistemi güncelleştirme çalışması kapsamında başlatılan çalışma ile ilk etapta ilçe merkezindeki Atatürk, Bahçelievler, Fatih, Yavuz Selim Mahallesi ve Yeni Mahalle ile bağlı cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı tabelalar asıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, "Bu çalışmamız ile vatandaşlarımız, esnaflarımız, kargo ve posta çalışanları aradıkları adresleri kolaylıkla bulma imkanına kavuşacaklar. Tabelalarla acil durumlarda vakaya hızlı müdahale eden polis, itfaiye ve ambulans gibi ilk yardım ve müdahale ekipleri de adreslerini daha kolay bulabilecek. Çalışmalarımız tamamlandığın ilçe merkezinde tabelasız yer kalmayacak" diye konuştu. - GAZİANTEP