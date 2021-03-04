Kargo uygulamasını yükleyenlere 'yüzde 30 indirim' açıklaması

Yurtiçi Kargo, mobil uygulamayı yükleyen vatandaşların, bireysel kargo gönderilerinde, anında yüzde 30 indirim kazanacaklarını açıkladı. Mobil uygulama kullanan Yurtiçi Kargo müşterilerinin ise kargo takibi için gönderi kodu sorgulamasına gerek olmayacağı belirtildi.

Tüm yazılımı ve tasarımı Yurtiçi Kargo Ar-Ge ekipleri tarafından gerçekleştirilen Yurtiçi Kargo Mobil Uygulaması, sıklıkla kargo gönderen ya da alan kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Kargonuz hangi şubeye gelecek? Kargom şu an nerede? Kargom dağıtıma çıktı mı? gibi tüm soruların cevaplarını Yurtiçi Kargo Mobil uygulaması ile tek ekrandan öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca kendinize yakın Yurtiçi Kargo şubesi nerede bunu da kolaylıkla öğrenebilmeniz mümkün" ifadelerine yer verildi.

"UYGULAMAYI KULLANANLAR YÜZDE 30 İNDİRİM KAZANIYOR"

Yurtiçi Kargo Mobil uygulamasını kullananların ayrıca kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim kazanacağı da belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Bunun için yapılması gereken uygulamaya girdikten sonra kullanıcı girişi yapmak ve gönderi düzenle seçeneğine dokunmak. Daha sonra gönderici adresini ve alıcı giriyorsunuz. Kargonuzu göndermek istediğiniz tarihi seçiyorsunuz, kargonuzun nereden alınacağını seçiyorsunuz bu kadar. Daha sonra size özel bir kod oluşacak bu kodu kargo gönderiminizi yaparken operatöre söylemeniz yeterli olacak. Ödeyeceğiniz tutarı da ekranda göreceksiniz ve kazandığınız indirim ile artık gönderinizi yapabilirsiniz."

"ÖDEYECEĞİNİZ FİYATI ÖNCEDEN ÖĞRENİN"

Kargo gönderimi yapmadan önce, kargonun ölçüleri ve gideceği adresi seçildiğinde sistem otomatik olarak ödenecek tutarı hesaplayacağını belirtildi. Bu sayede ne kadar ödeme yapılacağı da önceden öğrenilecek. Ayrıca tüm bilgileri giren ve kod oluşturan kişiler de yüzde 30 indirimli fiyatlarla kargosunu gönderebilecek.

NASIL İNDİRİLECEK?

Yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Ayrıca uygulama içerisinde yer alan bana özel kampanyalar sayfasını takip etmenizde fayda var. Yurtiçi Kargo'nun mobil müşterilerine özel sunacağı kampanyaları buradan takip edebilirsiniz. Yurtiçi Kargo mobil uygulamasını Android cihazlarda Google Play'den IOS cihazlarda ise App Store'dan indirebilirsiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı