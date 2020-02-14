Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

14.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:10

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, Şişli'den lazer tutularak taciz edildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli'den kimliği belirsiz şahıslar tarafından lazer tutuldu. Uçağın lazerle taciz edilmesi ve uçuş emniyetini tehlikeye düşürmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA