Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler
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Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, Şişli'den lazer tutularak taciz edildi.

14.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:10
Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, 'den lazer tutularak taciz edildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli'den kimliği belirsiz şahıslar tarafından lazer tutuldu. Uçağın lazerle taciz edilmesi ve uçuş emniyetini tehlikeye düşürmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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