Kargo şirketini kurşunlayan şüpheli, her yerde aranıyor KAYSERİ'de, polis dün bir kargo şirketini kurşunlayıp kaçan şüpheli Bayram Y.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi.

KAYSERİ'de, polis dün bir kargo şirketini kurşunlayıp kaçan şüpheli Bayram Y.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Y., kardeşinin çalışanları ile tartıştığı kargo şirketine tabancayla ateş açtı. İki merminin isabet ettiği saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından Bayram Y., kaçarak izini kaybettirdi. Polis her yerde Bayram Y.'yi arıyor.

Kaynak: DHA