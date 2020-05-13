Kargo şirketini kurşunlayan şüpheli, her yerde aranıyor
KAYSERİ'de, polis dün bir kargo şirketini kurşunlayıp kaçan şüpheli Bayram Y.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi.
13.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:22
KAYSERİ'de, polis dün bir kargo şirketini kurşunlayıp kaçan şüpheli Bayram Y.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor
Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Y., kardeşinin çalışanları ile tartıştığı kargo şirketine tabancayla ateş açtı. İki merminin isabet ettiği saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından Bayram Y., kaçarak izini kaybettirdi. Polis her yerde Bayram Y.'yi arıyor.
Kaynak: DHA