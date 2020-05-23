Kargo şirketine ait araçta 34 bin ecstasy hap ele geçirildi Kargo şirketine ait araçta 34 bin ecstasy hap ele geçirildiKOCAELİ'de, polis ekiplerince bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada, 34 bin ecstasy hap ele geçirildi.

Kargo şirketine ait araçta 34 bin ecstasy hap ele geçirildi KOCAELİ'de, polis ekiplerince bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada, 34 bin ecstasy hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo şirketine ait aracı takibe alarak durdurdu. Aracın kasasında bulunan eşyalar aşağı indirilerek, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Valiz içine konulan 34 bin ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki M.Y. ve E.K. gözaltına alındı. Kaynak: DHA