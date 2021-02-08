Kargo şirketinden Sevgililer Günü'ne özel yüzde 20 indirim
Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü nedeniyle uzaktaki sevdiklerine hediye göndermek isteyenlerin kargosunu yüzde 20 indirimli taşıyacağını duyurdu.
Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü nedeniyle uzaktaki sevdiklerine hediye göndermek isteyenlerin kargosunu yüzde 20 indirimli taşıyacağını duyurdu.
Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü nedeniyle sevdiklerine hediye göndermek isteyenler için indirim kampanyası düzenledi. 8-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyenlere yüzde 20 indirim sağlanacak.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin kargo şirketinin şubelerine gittiğinde 'Sevgililer Günü Kampanyası'ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacağı belirtildi.
Detaylı bilgiye kargo şirketinin internet sitesinden veya çağrı merkezi aranarak ulaşılabilir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı