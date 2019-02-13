Kargo Şirketinden Kumaş Hırsızlığı İddiası

Gaziantep'te 4 zanlı, kargo şirketinden kumaş çaldıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi Oduncular Sitesi'ndeki bir kargo şirketinden kumaş çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler E.A, M.Y, E.B. ve Y.M'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA