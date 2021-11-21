Kargo şirketinden 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel indirim

GKN Kargo, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenlere ve öğrencilere yüzde 50 indirim uygulayacaklarını açıkladı.

GKN Kargo, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir kampanya yaptıklarını açıkladı. Bu kapsamda 22-28 Kasım tarihleri arasında, öğretmenlere ve öğrencilere yüzde 50 indirim yapılacak.

Toplumsal hassasiyetleri önemsediklerinin altını çizen GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "Özel günlerde çeşitli kampanyalarımız oluyor. En yakın tarihli olanı Öğretmenler gününe özel uyguladığımız kampanya. Bir farklılık yaptık ve öğrencileri de kampanyamıza dahil ettik. Pandemi nedeniyle mezun oldukları okullara öğretmenlerini ziyarete gidemeyen veya hayat koşulları sebebiyle uzak şehirlerde yaşayan öğrenciler öğretmenlerine ulaşabilsin diye öğretmen ve öğrencilerin gönderilerini yüzde 50 indirimli teslim edeceğiz. Öğretmenler günü haftası boyunca sürecek olan indirimden yararlanmak için, kargo şubelerine öğretmen ya da öğrenci kimliği göstermek yeterli olacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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