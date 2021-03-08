Kargo şirketinde 5 yılda 3 binden fazla kadın istihdam edildi

Yurtiçi Kargo, son 5 yılda bünyelerinde toplam 3 bin 584 kadın çalışanın istihdam edildiğini açıkladı. 590 kadın çalışanın ise bulunduğu pozisyondan terfi ederek yönetici pozisyonuna ulaştığı belirtildi.

1983 yılından beri hizmet veren Yurtiçi Kargo, sadece saha projeleri ile değil, istihdamda yarattığı farkla da öne çıktığını vurgulayarak, son 5 yılda bünyelerinde toplam 3 bin 584 kadın çalışanın istihdam edildiğini duyurdu. 18 bin personeli 81 ilde ve yüzlerce ilçede görev yapan şirket, kadın istihdamı ve sosyal haklar açısından sektöründe fark yaratmayı amaçladığını aktardı.

Son 5 yılda kadın yönetici sayısında ciddi bir artış yakaladığını bildiren şirket, yeni başlayan kadın çalışanlardan yüzde 20'ye yakınının terfi ederek yönetici olduğunu belirtti ve kadın çalışan sayısının artması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yazılı açıklamanın devamında, "17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, binden fazla şube ve acentesi, 18 binden fazla çalışanı ve 5 binin üzerinde araç filosu ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren ülkenin en büyük kargo şirketinin bir parçası olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey birimlerimize konu ile ilgili başvuruda bulunmak. ya da isterseniz resmi web sitemiz üzerinden de başvurunuzu bizlere iletebilirsiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı