Kargo sektörünün ilerlemesi amacıyla "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi
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Kargo sektörünün ilerlemesi amacıyla "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi

Kargo sektörünün ilerlemesi amacıyla 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, söz konusu yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kargo sektörünün ilerlemesi amacıyla Bakanlığın Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında kargo sektörüne ilişkin düzenlemelerde iş birliği sağlandığını duyuran Sayan, "Özellikle pandemi sürecinde e-ticaret hacminde yaşanan inanılmaz artışın karşılanması için posta hizmet sağlayıcılarının güçlendirilmesi hedeflendi. Değişikliklerin, sektörümüzün uyum içerisinde, hızlı ve kesintisiz çalışmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Kargo sektörünün ilerlemesi amacıyla "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi - Haberler Ekonomi
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