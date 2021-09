Kargo sektöründe yeni dönem; alıcıyı evde bulamama sorunu tarih oluyor

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 'Kontrol Sende' isimli yeni projelerini hayata geçirdiklerini duyurdu.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 'Kontrol Sende' isimli yeni projelerini hayata geçirdiklerini duyurdu. Bu uygulama ile e-ticaret kullanıcılarının konforu artarken, alıcıyı evde bulamama sorunu tarih olacak.

Sözlerine "1982 yılında nasıl ki büyük bir yenilik getirerek Türkiye'de kargo özel sektörünü başlattıysak; bugün de sektörün gelişimi adına yeni projeler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde başlayan Fatih Önyol, Yurtiçi Kargo'nun geçtiğimiz sene hayata geçirdiği YK Plus modelini büyütmeye devam ettiklerini ifade etti. Bugün itibari ile 3 bine yakın teslim noktaları olduğunu ifade eden Önyol, 200'e yakın akıllı kargo dolabını da sisteme dahil ettiklerini açıkladı ve son projeleri olan Kontrol Sende'nin detaylarını paylaştı.

"KONTROL SENDE PROJESİ İLE TÜM YÖNETİMİ ALICIYA BIRAKIYORUZ"

Fatih Önyol konuya ilişkin açıklamasında, "Bu ay itibariyle ise müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için yeni bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Projemizin adı ise 'Kontrol Sende.' Kontrol Sende projesi ile e-ticaret kullanıcılarına kargo deneyimini mükemmelleştirecek bir ortam sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Kontrol Sende projesi ile kargo operasyonlarının dinamiklerinin ciddi ölçüde değişeceğini belirten Önyol, "Son dağıtım noktasında tüm yönetimi alıcıya bırakıyoruz. Artık alıcı adreste olmasa bile bizi yönlendirebilecek, kuryemizi harita üzerinden takip edebilecek. Artık alıcı kargoya göre değil, kargo alıcıya göre hareket edecek" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kontrol Sende uygulaması ile e-ticaret sitelerinden kargo bekleyen müşterilerimiz, kargosu dağıtıma çıkar çıkmaz harita üzerinden konum takibi yapabilecek. Kargosunun hangi noktada olduğunu görmek dışında, kişi eğer o an evinde değilse, uygulama üzerinden kargosunu en yakındaki kargo teslim noktasına bırakmamızı talep edebilecek. Eğer farklı bir gün gelmemizi isterse, önümüzdeki 3 iş gününden birini tercih edebilecek. ya da ilgili e-ticaret sitesinden herhangi bir kargo beklemiyorsa, yine aynı uygulama üzerinden gelen kargoyu istemediğini bize bildirebilecek. Saniyeler içerisinde iade sürecini başlatabilecek."

Hayata geçirilen yeni uygulamanın birçok müşteriye ulaşacağını belirten Önyol, "Özetle kargosunun kontrolünü müşterimizin parmaklarının ucuna bırakıyor ve kullanıcılarımızın hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir projeyi başlatmış bulunuyoruz. Bu proje e-ticaret sitelerinin müşteri memnuniyetini de çok önemli ölçüde artıracak. Şu anda 8 müşterimizle entegrasyonumuzu tamamladık. Yakında birçok müşterimizde bu hizmeti vermeye başlayacağız" diye konuştu.

"E-TİCARET KULLANICILARININ KONFORUNU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Yurtiçi Kargo olarak hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler de aktaran Önyol şu ifadeleri kullandı:

"Biz geçtiğimiz yıl müşterilerimize bir söz verdik. Sektörde lider durumunda olsak da kargo kapasitemizi artıracağız ve müşteri memnuniyetini mükemmellik seviyesine taşıyacağız dedik. Kargo kapasitemizi artırmak amacı ile az önce bahsettiğim YK Plus projesini devreye aldık. Şube sayılarımızı artırdık, personel sayımızı artırdık. Ayrıca yaklaşık bir ay sonra saatlik işleme kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini devreye alıyoruz. Bir yıl içerisinde yaptığımız bu yatırımlarla operasyon kabiliyetimizi ciddi oranda artırdık ve artırmaya da devam ediyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmak için de tüm iç süreçlerimizde yeniliğe gittik. Şikayetleri ele alma politikalarımızı yeniledik ve tüm dijital takip mekanizmalarımızı kurduk. Hızlı çözüm ve mutlu müşteri bakış açısı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyelerde tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Şimdi ise bu iki çalışmanın meyvesini Kontrol Sende uygulaması ile taçlandırıyoruz. Bu proje ile e-ticaret kullanıcılarının konforunu en üst seviyeye çıkaracağız."

operasyon hacminin büyüdüğüne vurgu yapan Önyol, "Hali hazırda yüksek olan memnuniyet seviyemizi daha iyi noktalara çektik. Şimdi ise müşterilerimize e-ticaret kanalından bekledikleri kargoları tüm şeffaflığı ile yönetme şansı veriyoruz. Yukarıda detaylarını anlattığım gibi; artık evde kargo beklemek istemiyorlarsa beklemek zorunda değiller. Kontrol sende uygulamamız ile kendilerini daha rahat hissedebilecekler. Şu an 8 müşterimiz ile ile çalışma başlattık. Bu çalışmanın kapsamını gün geçtikçe büyütüyoruz. Müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen, mutlu müşteriler isteyen tüm e-ticaret siteleri bu hizmeti almak isteyecektir. Yani yakında bizimle çalışan tüm e-ticaret sitelerinde kontrol sende uygulamamızı görmeye başlayacaksınız" açıklamasında bulundu.

"MÜŞTERİLERE EN KUSURSUZ HİZMETİ SUNMAYI AMAÇLIYORUZ"

"Yurtiçi Kargo olarak kurulduğumuz günden bu yana 'Söz verdiğimiz gibi' sloganından yola çıkarak müşterilerimize en kusursuz hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" diyen Önyol, "Bugün yaptığımız her yeni yatırımda, attığımız her adımda bunu düşünerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımların üzerine daha fazlasını ekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Attığımız her adımın müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı hedeflediğinin bilinmesini istiyoruz" dedi.

"KARGO DAĞITABİLECEK ARACI OLAN TÜM GENÇLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Girişimci gençlere ve kargo sektöründe yatırım yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Önyol, "Şu an hali hazırda yürürlükte olan bir YK Plus Taşıyıcı modelimiz bulunuyor. Bu durum kargo dağıtabilecek aracı olan tüm gençler için büyük bir fırsat. Kargo dağıtımı yapabileceğiniz bir aracınız varsa, hiç vakit kaybetmeden ykplus.info adresinden başvuru yapabilirsiniz ve kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Şartların uygun olması ve anlaşma halinde bu kişiler, rahatlıkla asgari ücretin 3 katına kadar gelir elde edebilirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı