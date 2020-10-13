Kargo paketinden kaçak makaron çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kargo paketinden kaçak makaron çıktı

13.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:59
Kargo paketinden kaçak makaron çıktı

Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ilde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait kargo paketleri içerisinde gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisini aldı. Hareket geçen ekipler 8 Ekim tarihinde Adli Makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda kargo firmasında arama gerçekleştirdi. Aramalarda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 Paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ercan Kesal Türkan Şoray Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Ozan Tufan Ozan Kabak Mbaye Diagne Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Alkol İzmir Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kargo paketinden kaçak makaron çıktı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 14:06:16. #1.15#
title