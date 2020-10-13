Kargo paketinden kaçak makaron çıktı
13.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:59
Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ilde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait kargo paketleri içerisinde gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisini aldı. Hareket geçen ekipler 8 Ekim tarihinde Adli Makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda kargo firmasında arama gerçekleştirdi. Aramalarda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 Paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı