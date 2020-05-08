Kargo paketinden 4 bin 214 uyuşturucu hap çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kargo paketinden 4 bin 214 uyuşturucu hap çıktı

Kargo paketinden 4 bin 214 uyuşturucu hap çıktı
08.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:30

Uşak'ta, alıcılarına bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette 4 bin 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uşak'ta, alıcılarına bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette 4 bin 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına, içerisinde uyuşturucu bulunan paket teslim edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uşak'a gönderilen paketin alıcısını takip eden polis, kargoyu teslim almaya gelen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu paketi inceleyen ekipler, 4 bin 214 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haberler
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haberler
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haberler
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona...
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Mustafa Destici
Magazin Şener Şen Pınar Altuğ Demet Akalın Ersin Korkut
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: Kargo paketinden 4 bin 214 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:34:36. #1.14#
title