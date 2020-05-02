Kargo kolisinden 4 bin 214 adet uyuşturucu hap çıktı

Kargo kolisinden 4 bin 214 adet uyuşturucu hap çıktı Polis yakaladığı uyuşturucu haplar ile 'Evde Kal' mesajı verdi Uyuşturucu tacirleri yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalandı Uşak'ta kargo yolu ile uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi...