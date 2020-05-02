Kargo kolisinden 4 bin 214 adet uyuşturucu hap çıktı

Uşak'ta kargo yolu ile uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalanırken operasyon kapsamında kargodan gelen koli içerisinde ise 4 bin 214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.