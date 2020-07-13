Kargo kolilerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi Gaziantep'teki bir kargo aktarım merkezinde 13 kolide 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 790 parfüm ele geçirildi.

Gaziantep'teki bir kargo aktarım merkezinde 13 kolide 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 790 parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğin azaltılmak amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bir kargo aktarım merkezine baskın düzenlendi.

Buradaki 13 kolide yapılan aramada, 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 790 parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA