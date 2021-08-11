Kargo kamyonunun çarptığı iki kişi yaralandı
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Kargo kamyonunun çarptığı iki kişi yaralandı

Kargo kamyonunun çarptığı iki kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kargo şirketine ait kamyon, geri manevra yaptığı esnada yaşlı bir adam ile 2 yaşındaki çocuğa çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kargo şirketine ait kamyon, geri manevra yaptığı esnada yaşlı bir adam ile 2 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi 602 sokakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 GP 426 plakalı kamyon sürücüsü M.Y., sokak içerisinde geri manevra yaptığı sırada İ.D. ve 2 yaşında olduğu öğrenilen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla 2 yaşında ki çocuk ise polis otosuyla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken sürücü M.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN

Kargo kamyonunun çarptığı iki kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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