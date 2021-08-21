Kargo kamyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi
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Kargo kamyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi

Kargo kamyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UŞAK'ta, polis ekiplerince kargo şirketine ait kamyonda, 6 kilo 810 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

UŞAK'ta, polis ekiplerince kargo şirketine ait kamyonda, 6 kilo 810 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu taşındığı bilgisini alınca ise harekete geçti. Ekipler, kamyonu il merkezinde durdurdu. Dedektör köpekle yapılan aramada, 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili kamyon şoförü, gözaltına alındı.


Kargo kamyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi
Kargo kamyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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