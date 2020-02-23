Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi
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Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün bulundu.

23.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:20
Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'dan 'ya bir kargo kamyonunun kaçak tütün götüreceği ihbarı üzerine teknik ve fizik takip başlattı.

T.S. idaresindeki kamyonu Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduran jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Cesur" ile araçta yaptığı aramada 3 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi
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