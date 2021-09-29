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Kargo kamyonu seyir halindeyken alev aldı

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Kargo kamyonu seyir halindeyken alev aldı

ESKİŞEHİR'de lastiğinden alev alan özel bir kargo şirketine ait kamyon, yandı.

ESKİŞEHİR'de lastiğinden alev alan özel bir kargo şirketine ait kamyon, yandı. Yangında kamyon zarar gördü, içindeki ürünler kullanılmaz hale geldi.

Sivrihisar ilçesi Yukarıkepen Mahallesi mevkisinde hareket halindeki özel bir kargo şirketine ait İrfan Çalışkan yönetimindeki 06 BAZ 830 plakalı kamyon, saat 01.30 sıralarında arka lastiğinden alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Durumu fark eden Çalışkan, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.Kamyonun zarar gördüğü, kargo ürünlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kargo kamyonu seyir halindeyken alev aldı

Kargo kamyonu seyir halindeyken alev aldı

Kargo kamyonu seyir halindeyken alev aldı

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