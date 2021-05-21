Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı
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Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | 3. Sayfa

Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kargo kamyonu karşı şeride geçerek yan yattı.

Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kargo kamyonu karşı şeride geçerek yan yattı. O esnada karşı yönden başka bir aracın gelmemesi büyük bir kazayı önlerken, kamyon sürücüsü ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Kula yönünde doğru seyir halinde olan Kamil Terhan idaresindeki 06 ED 2009 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon, Kavacık rampasından indiği esnada yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, refüjü aşarak karşı şeride geçip yan yattı. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi büyük bir kazayı önlerken, kamyon sürücüsü ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyonun yoldan kısmen kaldırılması ile trafik, ekiplerce kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, kamyon yoldan tamamen kaldırıldıktan sonra karayolunda ulaşım yeniden çift yönlü olarak sağlandı.

Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı
Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı
Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı
Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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Kargo kamyonu karşı şeride geçip yan yattı - Haberler
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