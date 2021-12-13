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Son dakika haber! Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Son dakika haber! Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İstanbul'dan Antalya'ya kargo ile gönderilen 19 bin 530 adet ecstasy hap, şüpheli şahıs tarafından kargodan teslim alındığı esnada polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan Antalya'ya kargo ile gönderilen 19 bin 530 adet ecstasy hap, şüpheli şahıs tarafından kargodan teslim alındığı esnada polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda; İstanbul'dan Antalya'ya kargo aracılığı ile koli içerisinde uyuşturucu madde gönderileceği yönünde ihbar alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, 10 Aralık Cuma günü S.G. isimli şüpheliyi, kargo şirketinden içerisinde protein tozları ve sporcu proteinleri kutularına gizlenmiş toplam 19 bin 530 adet ecstasy hap bulunan kargo paketini teslim aldığı anda yakaladı. S.G., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Son dakika haber! Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Son dakika haber! Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Son dakika haber! Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Son dakika haber! Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Son dakika haber! Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon

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