Kargo ile kaçak tütün sevkiyatına darbe
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Kargo ile kaçak tütün sevkiyatına darbe

Malatya'da kargo ile tütün sevkıyatı yapmak isteyen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kargo ile kaçak tütün sevkiyatına darbe
20.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:33

Malatya'da kargo ile tütün sevkıyatı yapmak isteyen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Adıyaman ilinden batı illerine kıyılmış tütün sevk edileceği bilgisi elde edildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1. Organize Sanayi Bölgesinde bir kargo firmasına ait 2 adet kamyonette jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 8 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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