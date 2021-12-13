KARGO İLE GELEN ECSTASY'YE POLİS BASKINI - Haberler
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KARGO İLE GELEN ECSTASY'YE POLİS BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda, protein tozları arasına gizlenmiş 19 bin 530 adet ecstasy hap ele geçirildi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda, protein tozları arasına gizlenmiş 19 bin 530 adet ecstasy hap ele geçirildi. Kargoyu teslim almaya gelen S.G. gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya kargo firması ile ecstasy hap gönderildiğini belirleyip, operasyon düzenledi. Operasyonda protein tozları arasına saklanmış 19 bin 530 adet ecstasy hap ele geçirildi. Kargoyu teslim almaya gelen S.G. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltı sonrası sağlık kontrolünden geçirilen S.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

KARGO İLE GELEN ECSTASY'YE POLİS BASKINI

KARGO İLE GELEN ECSTASY'YE POLİS BASKINI

KARGO İLE GELEN ECSTASY'YE POLİS BASKINI

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