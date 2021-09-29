KARGO GÖREVLİSİNE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARGO GÖREVLİSİNE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Yakup A., evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumruk atarak saldırdı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Yakup A., evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumruk atarak saldırdı. İhbarla gelen polisi gören Yakup A., taş atarak evinin camlarını kırdı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Eylül'de, Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Yakup A., evinin önünde durup, araçta kargo malzemelerini ayıran dağıtım görevlisi O.Ç.'ye saldırdı. Araçtan inip, polise haber veren O.Ç.'ye yumruk atmaya devam eden Yakup A., ekipleri görünce taş atarak, kendi evinin camlarını kırdı. Daha önce de bir kişiye saldırdığı belirtilen ve gözaltına alınan Yakup A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KARGO GÖREVLİSİNE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

KARGO GÖREVLİSİNE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

KARGO GÖREVLİSİNE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

KARGO GÖREVLİSİNE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Muslera Balotelli Salih Uçan Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KARGO GÖREVLİSİNE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:33:43. #1.12#