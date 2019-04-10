Kargo Getirdiğini Söyleyerek Dolandırdı

Gaziantep'te kargo getirdiğini söyleyerek vatandaşları dolandıran şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini kargo görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahısla ilgili ihbar üzerine harekete geçti. "Komşunuz evde yok, ödemeli kargo getirdim, kargoyu size vermemi istedi" diyerek vatandaşlardan kargo bedeli isteyen şahıs, bu yöntemle vatandaşları dolandırdı.

Artan ihbarlar üzerine polis ekipleri mağdurların adreslerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen polis, şahsın önce eşgalini ardından ise kimliğini tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsın S.İ olduğunu belirledi. S.İ.'nin adresini de belirleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı - GAZİANTEP

Kaynak: İHA