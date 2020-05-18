Kargo firmasında sahte kimlikle dolandırıcılığa gözaltı ANKARA'da, internetten satın alınan başkalarına ait pahalı elektronik ürünleri, eski çalıştığı kargo firmasından sahte kimlikle teslim alan B.D, polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

ANKARA'da, internetten satın alınan başkalarına ait pahalı elektronik ürünleri, eski çalıştığı kargo firmasından sahte kimlikle teslim alan B.D, polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. B.D, adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pek çok kişinin internetten satın aldıkları ürünlerin, kargo firmasında başkalarına teslim edildiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı. Firmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, söz konusu kargoları B.D. adlı kişinin teslim aldığını belirledi. Daha önce aynı kargo firmasında çalıştığı saptanan B.D., sahte kimlikle yine başkasına ait bir kargoyu teslim alırken, iş yerinde müşteri gibi bekleyen sivil kıyafetli polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltın alınan B.D.'nin, internetten satın alınan pahalı elektronik eşyaları tespit edip, o ürünleri sahte kimliklerle çalıştığı eski kargo firmasından aldığı belirlendi. Bu yöntem ile birçok telefon ve bilgisayar çaldığı ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği belirlenen B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA