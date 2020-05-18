Kargo firmasında sahte kimlikle dolandırıcılığa gözaltı
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Kargo firmasında sahte kimlikle dolandırıcılığa gözaltı

ANKARA'da, internetten satın alınan başkalarına ait pahalı elektronik ürünleri, eski çalıştığı kargo firmasından sahte kimlikle teslim alan B.D, polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Kargo firmasında sahte kimlikle dolandırıcılığa gözaltı
18.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:54

ANKARA'da, internetten satın alınan başkalarına ait pahalı elektronik ürünleri, eski çalıştığı kargo firmasından sahte kimlikle teslim alan B.D, polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. B.D, adliyeye sevk edildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pek çok kişinin internetten satın aldıkları ürünlerin, kargo firmasında başkalarına teslim edildiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı. Firmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, söz konusu kargoları B.D. adlı kişinin teslim aldığını belirledi. Daha önce aynı kargo firmasında çalıştığı saptanan B.D., sahte kimlikle yine başkasına ait bir kargoyu teslim alırken, iş yerinde müşteri gibi bekleyen sivil kıyafetli polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltın alınan B.D.'nin, internetten satın alınan pahalı elektronik eşyaları tespit edip, o ürünleri sahte kimliklerle çalıştığı eski kargo firmasından aldığı belirlendi. Bu yöntem ile birçok telefon ve bilgisayar çaldığı ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği belirlenen B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Görüntü dökümü: Şüphelinin kargo paketi almasıGüvenlik kamerası görüntüleriŞüphelinin emniyetten çıkarılması

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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