Kargo çalışanlarına, çocuklarından anlamlı teşekkür; 'Olmazsan Olmaz'

Aras Kargo, pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi hizmet veren çalışanlarının yeni yılını, çocuklarının katkılarıyla hazırlandığı sürpriz bir filmle kutladı.

Aras Kargo, pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi hizmet veren çalışanlarının yeni yılını, çocuklarının katkılarıyla hazırlandığı sürpriz bir filmle kutladı. 'Olmazsan Olmaz' şarkısının filmde yer alan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın da "Özveriyle çalışarak çocuklarını gururlandıran değerli Araslar, siz olmasaydınız olmazdık. Aras Kargo sizlerle önem taşır" diyerek çalışanlara teşekkür etti.

Kargo firması Aras Kargo, herkesin eve kapandığı pandemi döneminde canla başla ve fedakarca hizmet veren çalışanları için bir teşekkür filmi hazırlayarak, yeni yıllarını kutladı. 'Olmazsanız Olmaz' sloganıyla kurgulanan filmde çalışanların çocukları 'Sevgili Aras'lar bu teşekkür size' diyerek seslendirdikleri şarkıyla anne ve babalarına destek oldu.

Filmde yer alan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Yeni yıl, yeni umutlar demek. Bu yeni umutları taşımak için sizler gibi fedakar yürekler gerek. Özveriyle çalışarak çocuklarını gururlandıran değerli Araslar, hepinize sonsuz teşekkürler. Siz olmazsanız olmazdık. Aras Kargo sizlerle önem taşır" diyerek çalışanlarına teşekkür etti.

Filmde, sözü ve müziği Güliz Ayla'ya ait olan ve uyarlaması reklam ajansı İndie İstanbul tarafından yapılan 'Olmazsan Olmaz' şarkısı seslendirildi. Edirne'den Erzurum'a, Mardin'den Bursa'ya Türkiye'nin dört bir yanından 50 çocuk filmde yer aldı. Viyana'dan da 2 kardeşin katılımıyla tamamlanan film Aras Kargo'nun sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Gençoğlu