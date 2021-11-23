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Kargo aracıyla gelip rögar kapağını böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kargo aracıyla gelip rögar kapağını böyle çaldılar Bursa'da kargo şirketine bağlı kamyonetle gelen iki kişi, rögar kapağını çalıp kayıplara karıştı.

BURSA (İHA) - Kargo aracıyla gelip rögar kapağını böyle çaldılar

BURSA - Bursa'da kargo şirketine bağlı kamyonetle gelen iki kişi, rögar kapağını çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetle gelen şüpheliler önce rögar kapağını yokladı. Daha sonra eline bez alan şüphelilerden biri rögar kapağını sökerek araca yükledi. Kapağı araca yükleyen şüpheliler, daha sonra gözden kayboldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, zanlıları arıyor.

Kargo aracıyla gelip rögar kapağını böyle çaldılar

Kargo aracıyla gelip rögar kapağını böyle çaldılar

Kargo aracıyla gelip rögar kapağını böyle çaldılar

Kargo aracıyla gelip rögar kapağını çaldılar

Kargo aracıyla gelip rögar kapağını çaldılar

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

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